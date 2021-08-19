早產嬰信信早前上吐下瀉　近日病情好轉母感安慰

出世不久便確診肝臟纖維化的1歲早產男嬰「信信」，今年2月獲其叔叔捐出肝臟進行換肝手術，但病情持續反覆，手術至今5個多月仍未能出院。其母近日於社交媒體表示，信信早前感染洛沃克病毒及困難菌，導致發燒、上吐下瀉，更瘦了一圈，但近日精神好轉，奶量逐漸增加，令媽媽安心得多。

信信媽媽表示，信信日前因感染細菌影響呼吸，需服用抗生素，豈料因體內抗生素過多，感染另一種細菌，導致持續腹瀉，期間反覆發燒、嘔吐、排尿困難，還需要停奶、吊鹽水，連續多天都病怏怏的，令媽媽很擔心。不過，信信本周情況已有好轉，開始懂得笑、尖叫、玩腳仔，每天都有進步，令媽媽感到安心、安慰。雖然前幾天停奶，所有母乳都要忍痛捨棄，但看見信信慢慢進步，每天加奶加到每小時44毫升的奶量，任何事都是值得的。

隨着信信精神好轉，媽媽終於可享天倫之樂，她表示：「睇到你一天天的進步媽媽心感安慰，喜歡你每天都賴着媽媽的感覺，更喜歡你每次望住媽媽既眼神都總是情深款款眼睛閃閃的像有兩顆星星在眼裏，這都是媽媽最愛的。」她又上載一條3秒長的影片，片段中插着喉的信信精神奕奕，對着鏡頭後的媽媽發出「啜」的聲音。信信媽媽表示，他不知不覺偷偷學會了親親媽媽，形容是媽媽感到最驚喜的片段，感到甜蜜窩心。