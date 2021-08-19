許智峯澳聽證會籲關注李宇軒案　學者指難取信於人

正被香港警方通緝的前議員許智峯，去年12月初宣布已潛逃海外，現時於澳洲流亡。繼早前出席加拿大國會的聽證會，許今(19日)在Facebook表示，今日亦出席澳洲國會的聽證會，向公眾闡述香港人權大倒退，甚至呼籲澳洲國會關注李宇軒案，促澳洲政府對香港官員實施制裁。有學者批評通緝犯不能取信於人。

許在貼文中表示，他在聽證會上提到教協及民陣解散，又促請國會關注港大學生會成員被警方國安處起訴涉宣揚恐怖主義，違反《港區國安法》，以及2名偷越邊境香港人蛇之一、「香港故事」成員李宇軒，連同律師助理陳梓華，被控串謀壹傳媒黎智英、黎智英的助理Mark Simon等人勾結外國勢力危害國家安全案件。

許在會上又促澳洲政府對香港部份官員實施制裁、為香港人提供更有確定性的救生艇簽證計劃、杯葛北京冬奧、主動要求聯合國派特使監察香港人權狀況等。許稱不少當地議員均積極發問，感覺他們依然非常關心香港的情況。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評許根本不尊重法治，指許本身是通緝犯，質疑許在聽證會上的言論能否取信於人，又認為許應回港接受審訊和刑罰。陳指即使同為民主派的人士，亦有人對許經常只會說「風涼話」和隔岸觀火感到反感。

即使澳洲真的對港官員實施制裁，恐怕亦只是經濟上的制裁，效用並不大，加上香港亦即將訂立《反外國制裁法》，澳洲對港施以制裁可能會得不償失，認為許可能在當地無以為生，故不時要刷刷存在感。

對於許提及民陣解散，陳指民陣是自行決定解散，質疑許如此緊張是否因為內心「有鬼」。至於港大學生會事件，陳指港大學生的確涉違《港區國安法》，而每一個國家均有其國家安全的法例，若要求其他國家干涉自身事務，亦是違反國際常規。