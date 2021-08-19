三無大廈藏污納垢易播疫　學會研小區模式助管理

本港三無大廈林立，當中不少大廈藏污納垢，在新冠肺炎疫情下隨時有播疫危機。三無大廈是指沒有成立法團、沒有任何形式的業主/居民組織，以及沒有聘請物業管理公司的大廈，香港房屋經理學會今日(19日)表示，本港前年就已約有5,300棟三無大廈，而今次提議於較多三無大廈的舊區例如上環、九龍城及灣仔等，選出指定範圍，進行「小區模式」物業管理，即集合數棟三無大廈，合力聘請管理公司，從而分攤物管費用，亦改善居民生活環境。

學會會長余珍指出，疫情進一步揭露三無大廈「冇人管」的弱點，而現行的《建築物管理條例》亦未涵蓋此等大廈的具體監管。她得悉不少三無大廈環境欠佳，但居民即使有心找人管理亦困難重重，「居民成立業主法團之後都唔識管理，加上可能棟樓規模細，單棟大廈請唔起管理公司」。

因此學會正研究推出小區物業管理模式的先導計劃，並已聯繫相關業主及物管公司，而初步反應正面，惟選址目前未有定案。計劃擬安排三無大廈與同區相鄰同類大廈「夾份」聘請管理公司，粗略推算若涉及單位數目達40至50伙，就營造到一定的經濟效益，吸引物管公司應聘，從而加強規管全港三無大廈。

余續指，擬議的小區物管模式預計在管理範疇、責任、管理費及合約細節等方面易生「拗撬」，此情況下就須透過政府修例或立法協助，以保障及平衡業主及物管公司的需求。她希望將上述建議呈交政府，制定今年施政報告時冀獲考慮。

此外，學會亦提到目前本港約有逾1.2萬名主任級別或以上的物管從業員，預計於未來10年數字將上升約20%至逾1.4萬人。由此可見，物管從業員人數眾多，學會建議政府盡快設立物業管理功能界別，提升行業的社會價值。