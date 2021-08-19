大潭峽懲教所假難民滋事兼罷食　「黑豹部隊」出動止亂

用作羈留免遣返聲請人士的第一代「智慧監獄」大潭峽懲教所，再有羈留者滋事。今早(19日)有羈留者拒按指示行動、挑撥其他人的情緒，更進行集體罷食。懲教署迅速應對，派出有「黑豹部隊」之稱的區域應變隊及警衛犬隊等前往支援，目前有12名羈留者被隔離調查。

懲教署管方近日接獲情報，指部分羈留者不滿被安排囚禁於上址及要求嚴格遵守院所內的紀律及日常流程，醞釀集體對抗行動，管方隨即密切監察目標人物的活動情況。至早上7時25分，懲教人員按照日常程序安排17名羈留者出倉前往日間活動室，但當中2名目標人物拒按指示跟其他人一齊排隊，期間更不斷挑釁職員及叫囂，企圖引起其他羈留者的情緒，增援人員到場後控制場面，並將2名滋事者隔離等候紀律檢控。

其後，在早飯派發期間，共有10名羈留者進行罷食，向管方施壓要求取消所有紀律檢控，情報顯示，有其他羈留者可能借勢參與。經評估及部署後，署方立即調派區域應變隊、警衛犬隊及其他支援隊伍支援大潭峽懲教所，截至下午2時，共有12名羈留者被隔離調查。

懲教署強調致力確保一個安全和穩妥的羈押環境，並會採取措施維持院所穩定，打擊院所內任何形式的非法活動，絕不手軟。大潭峽懲教所是一所低度設防監獄，收容根據《入境條例》被羈押的成年男性羈留者。