外出用膳及交通費用上升　7月通脹率升1%

政府統計處今（19日）公布最新消費物價指數，7月份整體消費物價按年上升3.7%，高於6月份的相應升幅（0.7%）。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，7月基本通脹率為1%。政府表示，主要是由於外出用膳及外賣費用升幅擴大和本地交通費用上升所致。

細分各類消費項目，電力、燃氣及水單月錄得最大的17.8%升幅；其他依次序為交通（上升6.3%）、住屋（上升5.1%）、外出用膳及外賣（上升3.7%）、衣履（上升2.1%）、基本食品（上升1.1%）、耐用物品（上升1.1%）和雜項服務（上升0.7%）。相反，雜項物品則跌3.0%；煙酒跌0.4%。

今年首7個月合計，綜合消費物價指數較去年同期升1.4%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應變動率則分別為3.3%、0.5%及0.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應變動率則分別為0.2%、0.6%、-0.1%及0.1%。

政府發言人表示，7月份基本消費物價通脹率升至1.0%，主要反映去年的比較基數因本地第3波疫情及港鐵提供額外車費折扣而偏低。消費物價指數主要組成項目承受的壓力仍然溫和。

展望將來，經濟持續復甦和進口價格上升或會為價格帶來一些上行壓力，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，基本通脹在短期內應維持大致受控。政府會繼續密切留意情況。