黃家和指消費券對業界有幫助　惟購買力有限

黃家和認為本月推出的消費券對業界有幫助，但現時購買力已開始回落。(陳嘉順攝)

香港餐飲聯業協會會長黃家和今(19日)出席活動時，被問及暑假檔期可否為業界帶來收益，黃家和表示業界已擔心了18個月，都捱得過，認為本月推出的消費券對業界有幫助。但他指出，雖然消費券推出至今，市民有一定購買力，但現時因第一期金額只有2000港元，市民在開首已使用，現時購買力開始回落，相信政府派發第二輪消費券及臨近節日，相信會增加市民消費意欲。

黃指今年第一季業界收益按年有9.9%升幅，至233億港元，特別在4月復活節後，市民消費意欲增強，加上疫情受控，及政府推出疫苗氣泡，認為今年經濟已開始復甦。他指疫情未完結仍存有隱憂，在餐飲行業中以往旅客收益佔8%，如在2019年佔90億港元生意額，但由於中港兩地未通關，沒有旅客訪港，認為對業界影響深遠。

在疫情下不少大型酒樓或餐廳倒閉，他指餐廳數目高峰時多達18000間，疫情期間有2000多間結業，後期有不少小型餐廳開店，估計食肆數目比疫情開始前回升。但由於有員工已轉行，部分食肆透露難以招聘人手。

至於業界接種疫苗方面，黃指餐飲業接種情況理想，兩個多月前大約只在40%至50%左右，現時應已超過70%。對於政府將B類食肆由14天檢測一次縮短為7天，他表示支持，認為對業界生意有正面影響，但短時間需要檢測一次會花費更多開支及時間，員工亦要視乎僱主會否有資助。