港台新聞以全國報道台灣　旅遊節目含粗言　通訊局強烈勸喻兼警告

通訊事務管理局就2宗有關香港電台節目的投訴個案審議後，今日(19日)公布2宗投訴均成立，並向港台發出強烈勸喻及警告，敦促其須嚴格遵守《電台節目守則》中的相關條文。涉事節目分別為港台第一台播放的電台節目《新聞報道》及《旅遊樂園》。

首宗投訴涉及港台節目《新聞報道》，一名公眾人士投訴指該節目在一則有關2020年在高雄舉行補選的新聞內提到「民眾可以在全國1,800多個票站投票」，認為相關報道內容不準確，因為該補選只在高雄舉行，以及台灣並非國家。

通訊局調查後表示，由於台灣事實上不是一個國家，故在該言論中使用「全國」一詞並不準確；而港台沒有嚴格查證新聞內容是否準確，亦未盡一切合理努力確保新聞內的真實資料準確無誤；以及由於該則新聞曾重複提及該補選的詳情，因此有關錯誤應不會對聽眾就整篇報道的理解造成重大影響，故裁決有關投訴成立。

至於第2宗投訴涉及港台節目《旅遊樂園》，2名公眾人士投訴指該節目於下午約4時58分所播放的1首歌曲的歌詞含有1個粗俗用語，不應在一個適合不同年齡聽眾收聽的旅遊節目中播放。通訊局考慮了個案的相關資料，包括港台提交的陳述，認為在該歌曲中被用作助語詞的有關粗，在節目中可清楚聽到。該用語明顯惹人反感，在任何時段也不應播放。播放該用語明顯違反《電台節目守則》第15段的規定。故同樣裁決投訴成立。