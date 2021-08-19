黎智英Mark Simon墊錢贈公司　資助李宇軒等人唱衰香港

據控方案情披露，黎智英與Mark Simon除了是事件的幕後策劃者，操控兩名被告外，亦有提供數以百萬港元計的資金支援。黎與Mark Simon亦利用他們名下公司戶口，存放「重光團隊」眾籌得來逾3700萬港元的款項，再用作支付在外國登報「唱衰」香港的費用，且更「公器私用」利用《蘋果日報》替「重光團隊」作免費宣傳。

案情指，「重光團隊」會以眾籌來籌集資金，當中包括2019年6至8月3次大型國際宣傳及於日本報章發表文章。陳梓華及李宇軒曾先後發起3次眾籌，共籌得約2400萬港元，以支付3次國際宣傳、在外國報章發表文章等費用。

李宇軒與陳梓華承認，在第一次國際宣傳時，黎和Mark Simon預留了約500萬港元作預付宣傳費。 他們通過其控制的加拿大公司LAIS Hotel Properties Limited和香港公司力高顧問有限公司，向5家外國報紙預付156萬港元宣傳費。至眾籌到錢後，李才將款項轉移到Mark Simon任董事的台灣公司。到第二次國際宣傳，Mark Simon又安排把第二次眾籌得到的資金，先存入蘋果日報專欄作家Jack Henry Hazlewood 在英國的銀行帳戶，然後轉入李宇軒在英國的個人銀行帳戶。第三次國際宣傳時，Mark Simon則把第三次眾籌募集的資金轉入他在美國的個人銀行帳戶，然後在美國設立信託基金「The Project Hong Kong Trust」， 將320萬港元轉入李宇軒的個人銀行帳戶，償還李預付的出版費，且以LAIS Hotel支付在6家報章發表文章的354萬港元費用。至於日本報章的宣傳費用方面，LAIS Hotel則支付了約147萬港元的宣傳費，以出版文章反對中國和香港政府，呼籲外國干預。

另外，案情又指Mark Simon 曾將50萬港元轉入李宇軒的銀行帳戶，作為2019年11月李找來外國政要組成選舉觀察團的預付財務支持。這次Mark Simon更沒有要求李在獲得眾籌後，要把款項轉回給他。而黎和Mark Simon亦曾免費在《蘋果日報》的頭條發布關於「重光團隊」的報道，宣傳該團隊並允許劉祖廸在宣傳中自由使用《蘋果日報》的版權照片。除海外宣傳外，「重光團隊」亦會使用眾籌款項，去支付日常營運開支及游說外國干預的工作。去年8月，由於眾籌資金已娙用罄，劉又進行第4次眾籌，籌得1,320萬港元後，款項被存放在「Project Hong Kong Trust」的戶口，用於國際游說等的行為。

早在第一次國際宣傳時，Mark Simon曾與陳梓華會面，提出要將一家原本由黎智英任董事的海外公司LACOCK Inc.贈予陳創業，並指LACOCK可以作為日後他們進行宣傳活動的公司，其後陳在壹傳媒總部簽署轉移文件，把公司轉移到他名下。截至去年1月14日，陳為LACOCK銀行帳戶的唯一簽署人，帳戶內有8萬港元。另外，Mark Simon亦曾在前年8月，從其私人戶口轉帳3萬港元到陳的個人戶口，黎智英與力高顧問亦曾先後於前年及去年，簽發14.4萬港元及約8萬港元的支票，存入到陳的私人戶口。至於李宇軒，在頭3次眾籌中得來的款項中，則約有1237萬港元亦曾存進其個人銀行戶口。