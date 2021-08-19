輝瑞與阿斯利康疫苗　接種後3個月對Delta效用減

英國牛津大學一項研究顯示，美國藥廠輝瑞和德國生物科技公司BioNTech合作研發的新冠疫苗，與英國藥廠阿斯利康與牛津大學共同研發的新冠疫苗，對Delta變種新冠病毒的保護效力均會約90日內明顯下跌。學者認為，研究反映有需要為相關疫苗接種者注射加強劑。

研究分析去年12月至今年8月採集的250萬個檢測樣本，發現輝瑞疫苗的保護力在完成兩劑接種後兩周達85%，但90日後下降至75%；阿斯利康疫苗由原來68%跌至61%，情況在35歲以上人士更為明顯。按照下跌的幅度，相信兩款疫苗在注射後4個月至5個月的保護力相若。

兩款疫苗對Delta變種病毒有良好的保護力，但比Alpha變種病毒稍遜。研究發現感染Delta的已接種疫苗人士，病毒載量與未接種者相若，即傳染他人的風險相近，但疫苗有助減低感染風險，研究員保韋爾斯（Koen Pouwels）建議接種。這項研究成果仍然在同儕評審階段。

倫敦大學國王學院製藥產業教授沃德（Penny Ward）指，研究結果足以支持注射加強劑，以應付冬季的疫情。惟研究團隊對此結論有所保留，並指出數據包括所有感染者，並無區分重症者，亦無評估住院和死亡個案等。