沙田警區舉辦單車安全周啟動禮　盼提升安全意識

為進一步提升單車安全意識及加強社區合作，沙田警區今日(19日)在沙田大會堂文娛廳舉行單車安全周啟動禮，以及小學三輪車設計比賽和中學短片拍攝比賽頒獎禮，沙田警區指揮官梁子健任主禮嘉賓，為第8次單車安全周宣傳活動揭開序幕。

梁子健表示，今次活動成功推廣單車安全到社區不同階層，有助日後能透過不同的機構及專業團體，推動青少年、長者及其他社區持份者與警方通力合作，灌輸正向價值觀及撲滅罪行，以冀達致長幼共融的睦鄰關係。

有份主持啟動禮的沙田民政事務專員柯家樂表示，沙田區有多條廣受市民歡迎的單車徑，提醒市民在踏單車時注意安全，並期望與大家一起繼續攜手構建和諧社區。

警務處處長蕭澤頤一直十分支持沙田單車安全周，除在較早前單車安全周推廣活動一同於街站派發紀念品，今次亦特別以短片形式，鼓勵青少年朋友踩單車及做運動之餘，亦不忘向朋友及家人宣傳單車安全知識。

沙田警區自2020年8月起，以「醒目騎車，輕鬆慢遊」為主題，開展「沙田警區單車安全周」大型宣傳活動，至今已於區內主要的單車徑上，舉辦了7次大型的宣傳活動，並邀請世界錦標賽冠軍、前香港單車運動員黃金寶為活動大使。今次比賽反應非常熱烈，收到不少優秀的參賽作品，得獎作品更會被用作單車安全宣傳活動。