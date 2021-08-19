政Whats噏：內會拉布半年　郭榮鏗任美國大學學人教法治

前公民黨創黨成員、前議員郭榮鏗去年底宣布退出政壇後，旋即遠走加拿大並計劃申請重新入籍，最近就頻頻有新搞作！繼上月獲美國哈佛大學甘迺迪學院(Harvard Kennedy School)列為2021至22年度亞洲學人後，近日再加入美國佐治城大學沃爾什外事學院，擔任亞洲研究項目的傑出學人。有評論員形容郭擔任傑出學人簡直係一個笑柄，而高等院校畀唔夠資歷嘅郭擔任呢個職務，更係自貶身價啊！

美國佐治城大學沃爾什外事學院尋日（18日）喺官方網站宣布，郭榮鏗成為美國佐治城大學傑出學人，將會就民主管治及香港和亞太地區嘅法治講課，又會進行圓桌討論。

校方讚揚郭榮鏗係香港民主、人權和法治的倡導者，擔任議員期間專注司法公正及人權保障，又指郭積極參加香港民主運動嘅國際倡議工作，多次到歐美向政府人員、政界同非政府組織提出香港民主等議題。

其實郭榮鏗早於2019年反對修訂逃犯條例期間，就曾到過佐治城大學講述香港嘅示威，郭話感激能夠獲邀重返佐治城大學，分享佢喺香港法律同政治嘅經驗喎。

郭其中一項代表作，就係當佢擔任立法會2019-2020年度內務委員會副主席主持會議時，舉行17次會議都未能選出主席，被批惡意拉布。唔單止咁，包括郭在內嘅民主派議員喺立法會審議國歌法期間，亦都以叫囂、衝往主席台等方式意圖阻撓法例通過添。今年4月已退出公民黨嘅郭榮鏗，上月喺專業社交平台LinkedIn更新個人資料，透露自己7月起喺哈佛大學擔任資深學人(Senior Fellow)。而本月初郭又獲頒第五屆英聯邦法律會議法治獎，嘉許佢曾參與非暴力嘅拉布以圖阻國歌法通過。

時事評論員陳雲生認為，接連有西方高等院校讓郭擔任學人全為政治考慮同埋政治炒作，但郭嘅水平係點，西方國家的法律界應該心裏有數，而法律界優秀嘅人大有人在，要做亞洲研究項目的傑出學人，有排都未到郭啦。陳指其實成件事最大損失嘅係高等院校自身，形容係自貶身價，罔顧其國際學術形象。陳更指事件將淪為笑柄，真係「笑大人個口」喇！