政黨就施政報告提11項建議　促竭盡所能增加土地供應

政府將於10月發表新一份《施政報告》，有政黨就此提出11項建議，包括加強港人的國民身份認同、增加土地供應、營造有利生育的環境等，並呼籲下屆政府將運輸及房屋局分拆，設立文化體育旅遊局推廣相關事宜。

議員葉劉淑儀稱，香港近年來港獨思維嚴重，政府需要化解中港矛盾，強調國民教育十分重要，需增強港人的國民身份認同。在土地供應方面，她指出立法會已經再沒有瘋狂拉布行為阻礙施政，增加土地的所有選項，包括開發郊野公園邊陲地帶、濕地緩衝區、發展祖堂地等都要考慮，但指出粉嶺高爾夫球場生態價值高，交通和排水都有問題，建議切勿在當地建屋。

葉劉又指港鐵壟斷本港的鐵路興建及最佳的鐵路上蓋樓盤，政府應該對港鐵實施利潤管制，將部分上蓋樓宇用作興建公營房屋，並批評港鐵投地有違公共交通提供者的角色。

議員容海恩預料2036年香港將有多達236萬的老齡人口，建議政府參考新加坡，向新生嬰兒父母提供2萬港元的「新生嬰兒現金資助」、提高市民照顧長者的免稅額、加強小朋友3歲前的讀書教育等。

在宣傳體育方面，葉劉淑儀支持普及化運動，呼籲政府支持明年在港舉行的同樂運動會。此外，她指出政府架構需要改革，稱立法會有共識認為運房局過大，下屆政府要考慮分拆，並設立文化體育旅遊局推展全民運動。

另外，葉劉淑儀稱西九管理局經常性開支好大，財務總監或許「諗唔掂收支平衡」而離開，直言西九管理局、領導管理有問題。她續稱西九管理局雖在全球高薪招聘，但外國人水土不服而「做唔到嘢」，相信西九文化設施亦面對好大管理問題，例如設施過度昂貴豪華、戲曲中心設計離地。

葉劉又表示，M+博物館的展品屬於現代藝術，或許十分敏感，例如西方認為豎起手指具創意，但在中國會被認為是侮辱性，希望M+博物館處理好「硬件」問題之餘，亦要處理好文化承載等「軟件」問題。

容海恩亦懷疑西九管理局領導層能力，質疑M+博物館、故宮博物院是否能如期開幕，指出M+博物館造價未向立法會公布，希望展品都可以經過審視，避免觸犯《港區國安法》或傷害中國人感情。