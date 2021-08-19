電腦節明開鑼　參展商睇好銷情　推限量1元充電線吸客

香港電腦通訊節因新冠肺炎疫情停辦一年，今年凱旋而歸，並將於明日(20日)至下周一(23日)於灣仔會展舉行，今次約有200間展商參與。因應政府防疫措施限制，展覽會只會容納場地容量的一半。為配合消費券，有參展商主攻5,000港元或以下電子產品，以吸引消費者，亦有參展商信心十足，參展單位面積較以往大6倍，預計銷售額大增至少60%。另外，參展商亦各出奇謀，推出限量1港元快速充電線及199港元無線耳機，以刺激消費。

參展商Momax代表譚啟雄指，公司今年4月推出家庭及商用空氣淨化冷暖風機，因應疫情，市民防疫意識提高，令今年銷售遠超預期，月賣過千部，故有信心今年銷售額比以往高，預計增長幅度高達60%至70%，並擴大參展攤位6倍。

另一參展商Acer代表指，目前未能預計多少市民會使用消費券，因消費券已發放半個月，未知市民是否已用盡，而目前則接受除八達通以外的付款方式。代表又稱因應疫情，不少市民在家工作，電子螢幕等銷量急升，對未來數天營業額相當有信心。

此外，會場亦設有夏日電競嘉年華及虛擬運動體驗區，讓市民體驗競技撲克運動、模擬高爾夫球練習等嘗試。