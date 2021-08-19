Mark Simon劉祖迪潛逃海外　評論指兩人為利反目成仇

12名偷越邊境香港人蛇之一、「香港故事」成員李宇軒及律師助理陳梓華被控串謀勾結外國勢力危害國家安全，但案件背後至今仍有兩名重要人物仍未落網。當中包括黎智英親密戰友Mark Simon，以及「攬炒巴」劉祖迪為事件穿針引線；前者為資金提供者，屬主腦級人物，而後者則為精神領袖，宣傳「攬炒」想法，但兩者目前已在潛逃。其中有消息指出，劉祖迪拍片宣布與攬炒團隊「分家」，公開的理由聲稱因與團隊路線分歧，但因「利字當頭」，實質為爭奪1,600萬港元眾籌資金的話事權，希望分家後「五五分帳」，但攬炒團隊一心想獨佔巨款，以法律理由拒絕分帳，並且發聲明改以「SWHK」名義運作，各行各路。

有評論指，劉祖迪以「反擊宣言」發表割蓆聲明，其後更標榜自己是「元祖派」，炫耀自己已有不少國際盟友，又暗批攬炒團隊低調保守無建樹，不滿對方「全面控制100%資源」；攬炒團隊則發表長文反擊，稱其從不低調，並且羅列出其過去的政績。該評論續稱，雙方原本在國際戰線上合作，但因爭奪眾籌資金的話事權而分道揚鑣，其後曾在網上爆發罵戰，明顯昔日兄弟之情不再。

除了劉祖迪外，Mark Simon亦是案件另一幕後主腦，身兼黎智英的私人助理，曾任壹傳媒廣告總監及動畫商務總監，與黎關係密切。Mark Simon是美國共和黨成員，亦曾是美國共和黨的香港支部主席，其父親曾任職美國中情局35年。

據資料顯示，Mark simon於1986至1991年，於美國防部從事海軍情報工作；1992年來港工作，涉足航運事業。直至2000年，在《華爾街日報》高層William McGURN向黎智英介紹下，Mark Simon加入「壹傳媒」任黎智英助手至今。

其後兩人互相幫助，Mark Simon為黎智英聯繫美國政界及媒體，於2006年安排黎智英及李柱銘與時任美國駐港領事James CUNNINGHAM和太平洋事務局助理國務卿Christopher HILL在港會面；2014年5月27日，Mark SIMON安排黎智英與前美國國防部副部長Paul WOLFOWITZ在港會面；2017年時陪同黎智英遠赴多個美國「共和黨」支持者較多的州分，期間與時任堪薩斯州州長，「共和黨」Samuel BROWNBACK會面；同年8月，黎智英與Mark Simon陪同下於其住所與《華爾街日報》編委會成員Hugo RESTALL會面。