政Whats噏：前區議員曾振興離港　妻女團聚財政壓力大

曾振興原來已經離開香港一個月。

政府要求區議員宣誓，引起民主派區議員辭職潮。早於7月9日辭去職務嘅前屯門區議員曾振興今日(19日)透過社交平台，宣布自己已經離開香港一個月。佢形容辭職後風聲愈見惡劣，話自己不止一個渠道收到警告，甚至有人直接對佢講：「都辛苦咗咁耐，不如當放個假陪老婆仔女去個旅行啦。」

曾表示，抱歉要通知大家佢已經唔喺香港，兼且已經離開咗一個月。佢回想7月傳出區議員若被DQ可能會被追討過百萬薪津時，眾多親友都擔心佢有機會破產。雖然佢擔心破產會連累家人而辭職，不過事情並無因此而完結，反而從不止一個渠道收到警告，更有人叫佢「去吓旅行」。

不過，佢話由於本身無離港打算，又無法漠視妻兒獨自留港，所以只能先安排兩個小朋友申請護照，再安排好有人可以喺2周內保護家人不被擄走，又怕戶口遭到凍結，最後要趕忙帶住3萬幾港元現金同大女一同離港，而早前等待妻子及兩年幼子女團聚嘅時刻，就令佢飽受煎熬。

佢話現時一家情況安好，雖然財政壓力重大，仲未儲夠簽證費用，又未有穩定收入，但佢話會繼續努力搵工，希望可以半年內站穩腳跟。