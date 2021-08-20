劍神張家朗效應　小學引入劍擊課程讓基層學生參與 　

劍擊港隊代表張家朗在東京奧運男子單人花劍勇奪金牌，在張家朗效應下。掀起本港劍擊熱潮，但這項運動因學費及場地問題，往往被視為「貴族運動」。屬津校的馬鞍山保良局雨川小學擬先後斥資400萬港元，將劍擊融入校本課程，銳意普及化該運動，將有潛質的基層學生帶回「起跑線」上。該校早於2019年已在校內大力推廣劍擊運動，又計劃改建校內的體育設施，將學校打造成「新界東兒童劍擊培訓基地及比賽中心」。

該校除了利用體育堂在不同年級進行劍擊教學活動外，同時亦會從中挑選具潛質的學生接受訓練，成為校隊參與學界賽事。該校早於2019/20學年參與政府的「開放學校設施推動體育發展計劃」，將學校設施開放予外界團體使用，新學年將開設6班，每班約20人，每堂約1.5小時，當中最少25%為該校學生。

該校校長蔡曼筠表示，劍擊的學界精英生力軍主要來自私立及直資小學，推廣及普及方面因運動受場地不足、器材費用較高而有所限制。她指劍擊運動講求反應及策略，適合學生學習；她強調劍擊教學活動並非要製造金牌選手，而是將運動普及，讓基層學生亦能夠參與。

劍戟學堂（九龍）有限公司透過開放計劃在該校提供劍擊課程，總監胡兆祥指主要讓學生們學習花劍，因較易轉學重劍及佩劍；又指一般私人學堂每月4堂的學費可達1,200港元，但目前計劃下每堂減至只需120港元。

該校正申請「戴麟趾爵士康樂基金特別計劃」約260萬港元，體育科教師高曉峯指撥款可為地下有蓋操場及一樓的多用途場地，添置冷氣、摺疊趟門及防滑墊等。該校2年級生黃韞睿是學員之一，她母親直言女兒較以往開朗，對學習亦沒有影響，又指該校亦曾邀請「重劍一姐」江旻憓分享心得，促進了她對女兒學習劍擊的信心。