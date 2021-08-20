東方日報A1：旅巴業等死　補助遺漏話之你

港府抗疫不力，對外通關遙遙無期，打工仔飯碗不保。冰封超過一年的旅遊業未見起色，港府早前宣布在防疫抗疫基金撥近3.77億元，支援旅遊業及跨境客運業，奈何全港1,000輛主要提供本地觀光服務的旅遊巴車主卻未獲補助。有單頭車車主指，封關下零收入，家有兩名幼小照顧，現暫在疫苗接種中心工作，但每月仍要承擔高昂的車貸供款和保險費；亦有旅遊巴公司需變賣旗下逾半旅巴止蝕。關注團體批評本港長期封關，旅行社組織本地遊亦諸多掣肘，令旅遊巴業界陷入死局，行內有50輛旅遊巴因斷供被拖走，團體收集逾500車主聯署要求港府出手救助。

政府早前宣布向旅遊業提供額外支援，包括向每名旅遊巴士司機派發3,350元，跨境巴士登記車主可獲一筆過3萬元補貼，跨境渡輪船營辦商亦有補助，下月起發放。但該支援計劃下，旅遊巴士車主卻成「遺孤」。由中小型、獨資車主組成的「無錢供車大聯盟」表示，現時全港約有7,000輛非專營公共巴士，按照營業性質的不同，獲運輸署簽發A01至A08類的客運營業證證明書，例如邨巴屬於A06類；校巴則屬A03類；接載旅行團提供遊覽服務的旅遊巴則屬於A01類，全港約有1,000輛，當中600輛由中小企及單頭車車主擁有，其餘則歸大企業。

大聯盟召集人李貴平表示，業內大多數旅遊巴都屬小型車，座位數量以28或49座為主，在防疫措施下只可載一半客，但旅行社組織的本地遊，普遍將每團人數設為防疫措施下所容許最多的30人，變相令該些座位較少的旅遊巴難有競爭力；加上這類旅遊巴難作校巴、邨巴用途，彈性較低，故「不能轉型，無生意，死局」，他透露經營困難，已有50輛旅遊巴因為斷供而被拖走。

單頭車車主文哥表示，自去年封關起全無生意，但每月仍要供車、繳付牌費、保險等，開支3萬元，現時只能在疫苗接種中心工作，否則完全是零收入，但月入只有一萬多元。他指家中育有兩幼，入不敷支下需向朋友借錢，但疫苗接種中心的工作將在10月結束，現時通關無望，對前景感到無助。

中小型車行老闆徐先生表示，原本擁有5輛28座位的旅遊巴，但經營困難，現只賣剩兩輛，靠積蓄度日。吉安旅運有限公司董事總經理黃志偉指，旗下多輛旅遊巴放在停車場「曬太陽」。聯盟現時收到超過500個車主的簽名，要求政府一視同仁，為他們提供與跨境巴士車主一樣的補貼額，又希望政府在新發展區安排路線，讓他們暫時經營，未來將會要求立法會申訴部跟進事件。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，政府抗疫不力，外防輸入做得不好，錯失通關時機，去年澳門與內地恢復通關，本來香港也應有份，可惜香港不爭氣爆疫，令通關之事延遲。他指，政府將新冠疫苗當作「通關靈丹」，但不少病例證明即使已打針也有機會染疫，如今通關無期，全香港一齊等死。

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