你要知：太陽眼鏡點揀好？ 買錯隨時更傷眼

夏日炎炎陽光猛烈，皮膚要做好防曬外，也要為眼睛做好紫外線防護，最直接的方法便是戴太陽眼鏡。不少人都會準備一副太陽眼鏡傍身，不過萬一戴錯缺乏防護效果的鏡片，分分鐘會為眼睛帶來更大傷害。要如何選擇合適的太陽眼鏡？不同顏色又有甚麼分別？由眼科專科伍立祺醫生為大家解構。

伍醫生指出，太陽眼鏡最主要的功能就是阻隔紫外線進入眼睛，通常太陽是大部分紫外線的源頭，如果眼睛過度吸收紫外線，可能會增加不同眼疾風險，例如雪盲、角膜炎、白內障等等，「大家最常聽到的白內障，亦即眼內晶體老化，如果經常接觸紫外線會加快白內障形成。有些比較極端的情況，病人長期住高山卻沒有帶太陽眼鏡，由於長期讓眼睛直接暴露於紫外線下，三十多歲白內障已經非常嚴重。」另外，伍指有些長者出現老年黃斑病變，長期接觸紫外線，亦有機會增加黃斑病變的風險。

至於太陽眼鏡顏色方面，伍醫生解釋，顏色與阻隔紫外線的效果無關，「有些人認為藍色、灰色、黃色、粉紅色，或者深淺色會有很大保護上的分別，但其實顏色上或者光暗上的分別只影響看東西舒適度。」在保護作用方面，伍表示最重要看鏡片的設計有沒有防紫外線，建議購買的時候必須問清楚眼睛是否具備阻隔紫外線的功能，「部分在街邊出售的眼鏡，鏡片看起來很黑，其實不一定具備阻隔紫外線的功能，部分眼鏡可能純粹將鏡片塗黑。」

如果佩戴深色但不具備阻隔紫外線功能的眼鏡，原來會對眼睛造成更大傷害，伍醫生解釋，「當你戴深黑色但不阻隔紫外線的太陽眼鏡，由於普通可見光線就被鏡片隔開，瞳孔自然放大一點，但因為鏡片本身不能阻隔紫外線，結果導致更多紫外線就繼續穿透鏡片進入眼睛，對眼睛的傷害反而更大。」

不少人以為天陰多雲陽光不猛烈就毋須戴太陽眼鏡，伍醫生指這個想法有誤，「紫外線可以穿透雲層，所以就算天陰不代表沒有紫外線」，伍建議可以參考天文台的紫外線指數，另外進行戶外活動時，就算天陰多雲亦最好做好基本眼睛保護，「就算不想戴太陽眼鏡，起碼都戴太陽帽遮擋一下陽光，以減少紫外線對眼睛的影響。」