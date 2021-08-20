港機場爆播毒危機　專家倡劃分區域隔開入境及轉機者

國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」的47歲女員工，證實確診感染Delta變種病毒，揭發機場轉機旅客或引爆播毒危機，香港理工大學完成患者的病毒基因分析後，估計她很大可能受英國轉機客感染。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今早(20日)在電台節目表示，事件反映大量轉機客出入香港機場會對本港疫情構成威脅，特別是英美地區。他建議在機場劃分區域分開入境人士及轉機人士，避免在同一餐廳進食，減少受感染機會。

蕭表示，研究團隊取得本港過去23宗輸入個案的病毒基因進行比對，發現與女患者最接近的個案相差9個突變，涉及1名18歲男子(個案編號11944)，但他早於7月5日確診，相距女患者確診日期甚遠，故相信她不是由輸入個案傳染。

團隊其後向全球基因數據庫，比對過去3個星期約5萬宗Delta病毒的基因組，發現與女患者最相近的100宗個案，分別來自英國和丹麥，當中最接近是8月初英國的確診個案，只相差6個基因突變，所以推斷女患者很大可能是受英國抵港轉機客感染。

他認為，若從公共衞生角度考慮，嚴防輸入個案，包括暫停高風險地區者在港轉機是見效的方法，但此舉會對航空業界造成大影響，加上現時全球陸續恢復通關及航空活動，相信較難採取此方法，遂建議在機場劃分區域分開入境人士及轉機人士。