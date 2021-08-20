港人抵新加坡獲免檢　回程仍需坐疫監　梁子超：未有條件通關

原定去年底實施港星旅遊氣泡多次延期，如今終於正式告吹！港府及新加坡政府昨(19日)宣布，不再就雙邊「航空旅遊氣泡」作進一步討論，但按照現時規定，今晚(20日)11時59分起港澳旅客入境新加坡後，只要檢測證明無染疫，即可在當地活動，曾逗留港澳的短期訪客亦可申請航空通行證，從下周四(26日)起飛往新加坡。但相反，若有關人士自新加坡返港，則仍要根據港府外防要求，按完成接種與否，於酒店檢疫14天或21天。

新加坡香港商會會長陳文平今早在電台節目表示，現時新加坡旅客來港需要隔離14日，相信會改變港星兩地的往來模式，除非旅客自新加坡來港後，扣除疫監後至少在港逗留1周以上，否則並不值得。他又認為，若新加坡本地個案清零，或可考慮重啟旅遊氣泡，惟新加坡政府與「病毒共存」的防疫策略，難以達成目標，相信重啟機會很微。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，香港與新加坡現時抗疫政策不同，疫情亦處於不同水平，認為港星兩地政府不再討論旅遊氣泡，理論上不與疫情比自己差的地方通關，是負責任的做法。

梁又認為本港仍未準備好通關，其中70歲以上長者疫苗接種率不足20%，而新加坡同一年齡層的接種率則已逾80%，惟他亦承認長期封關並不可能，否則將負上很大經濟代價，但若本港放棄防疫，除對長期病患者有一定風險外，亦有機會輸出病毒。