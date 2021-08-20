團體斥馮偉華葉建源是教育界罪魁禍首　促國安處作出拘捕

內地兩間官媒早前批教協是毒瘤，及後教協宣布解散。有團體今日(20日)到灣仔警察總部外請願，指教協雖然解散但曾在反對修訂《逃犯條例》風波期間援助被捕教師，更借出場所予民主派35+初選作舉行記者會之用，並不能逃避法律責任，促警務處國家安全處盡快拘捕教協會長馮偉華及副會長葉建源。

團體「公義力量」指，教協在馮偉華及葉建源帶領下成為「掛羊頭賣狗肉」、大肆宣揚政治主張的組織，曾在2014年違法佔領行動(佔中)及反修例風波期間發動教師罷課罷教及遊行，均未有阻止學生參與非法活動，反而扮演推波助瀾的角色。團體又稱教協炮製「港獨」教材和宣傳材料污染校園，令教育亂象橫生，更成立基金援助參與黑暴被捕的「黃師」，直斥馮及葉是教育界的罪魁禍首。

此外，團體指教協於去年兩度提供場地予35+民主派初選召開記者招待會，認為馮和葉提供場地要負上煽動及協助違法行為的刑責。他們促請警務處國安處盡快拘捕馮和葉，即時凍結教協名下資産，避免教協管理層將龐大資産轉移，另起爐灶而死灰復燃。