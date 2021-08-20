政府收緊抵港檢疫措施　歐洲商會指倒退促放寛

本港疫情近日略為緩和，香港歐洲商務協會去信政府，要求放寬已接種疫苗旅客的隔離安排，以重啟國際及本地商業活動。協會認為，本港必須盡早「重開」，否則新的隔離措施將令在港的外國人質疑是否須無限期被困香港，同時世界各地卻「正向前看」。

政府日前宣布收緊檢疫措施安排，今日(20日)凌晨零時起，收緊從海外地區到港人士的登機、檢疫及檢測要求。曾逗留中風險地區的抵港人士，如持認可疫苗接種紀錄，在指定檢疫酒店的強制檢疫期最多可縮減至14天。

協會形容政府改變隔離要求為「重大倒退」，大多歐洲國家已走出疫情的最壞時刻，雖然部分地區確診數字再度回升，但加快疫苗接種計劃的地區所錄得之重症及死亡人數少於去年，證明疫苗接種計劃、檢測及疫情控制措施，有助平衡公共衞生及經濟復甦。隨着歐洲不少機場重開、旅遊逐步重啟，各地已接種人士到其他地區，進行商務及私人旅遊亦毋須隔離。

最近政府專家顧問提出對控疫措施的憂慮，主要針對個別返港完成隔離數日後確診的個案，協會認為專家的憂慮不符比例，同時再度為國際社會帶來擔憂，而國際商業社群的憂慮將是香港作為國際企業中心的威脅。

協會續稱，變種病毒令感染情況持續，亦可能需接種第三劑疫苗應對。協會認為以上情況是「新常態」，很多國家亦設有計劃應對，以圖與病毒共存，加強接種疫苗等，令經濟全面重啟，生活回復正常。

協會希望港府考慮訂立防疫終結安排，訂立防疫措施終結的基礎，令企業重拾信心去計劃將來發展；又建議當局將公共衞生以外的因素納入考慮，例如整體社群包括是小孩及老人的心理健康等等。