電腦節開鑼人流少　學生入場執平貨　展商奇招賣口罩吸客

香港電腦通訊節2021年今日(20日)開鑼！東網記者今早9時到場視察，未知是否未到周末，現場人流疏落，約有200人分為3條隊伍排隊，由於限量促銷品較往年少，以往「衝入場」的盛況已不復見。排頭位的市民稱早上7點左右已到場，亦有學生哥打算入場執平貨。參展商則對開場人流尚算滿意，對銷情樂觀；有趣的是部分展商「掛羊頭賣狗肉」，擺賣不少非電腦科技產品，例如口罩、沐浴露及美容用品等。

開幕典禮l由創新及科技局局長薛永恒主持，他對電腦通訊節去年因疫情而取消感可惜，今年大會開展了新展區如電競體驗區、健康與生活博覽等，又表示為推動數碼經濟，大會提供了雙重消費卡優惠，認為有助加快本港電子支付的轉型及發展。

排頭位的潘小姐陪兒子來掃貨，因兒子想購入手提電腦而盡早到場買限量產品。兩人今早約6時起床，她稱幸好以抽籤形式抽得較前號碼，7時抵埗仍有頭位。除手提電腦外，亦會購買充電器、滑鼠及鍵盤等。惟她嘆謂「消費券一早用完」，建議當局一次性派發5,000港元，認為較易在購買電子產品時使用。

張同學因家中電腦故障，入場目標是限量一部的手提電腦，雖成功抽得較前籌號，惟仍未成功買到心頭好，故打算「睇睇之後能不能搶到電腦螢幕」，會用於學習、遊戲等。他又指電腦節平貨及限量貨品較多、較吸引，預算使3,000至5,000港元。問及會不會因花費過大被父母責罵時，他笑稱「啲錢係我做暑期工賺㗎」。

至於賣口罩的參展商黃先生稱，新推出的口罩含科技元素，故特地選在電腦通訊節出售作推廣，首日亦有售賣大受歡迎的卡通人物口罩吸客。另一名賣電子產品的參展商黃先生則稱，對目前人流尚算滿意，對比以往幾年參展，他認為今年銷情樂觀，因多了人不是為限量搶購而來，而是為體驗活動，「就咁買嘢嘅人都比往年多」。