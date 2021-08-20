議員鬧爆國際巨星入境免檢做壞規矩　陳肇始卸膊：商經局負責

奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）從中風險地區抵港獲豁免檢疫，引起防疫漏洞的疑慮。衞生事務委員會今早（20日）召開會議，議員擔心今次安排是否「開先河」，只要是荷里活明星便可豁免檢疫到港，亦有議員批評安排十分不公平，指當局不但欠缺政治觸覺，更罔顧衞生安全。

議員田北辰在會上指，港隊奧運運動員日前由日本回港都要檢疫7日，為何妮歌潔曼能夠高人一等。他亦提出，當局是如何量度相關豁免人士所帶來的經濟效益、相關人士同行的工作人員有多少人、為何同行人士不能夠14日前到港先隔離、他們能否在公眾食肆進食等提問，惟食物及衞生局局長陳肇始未有正面回應，指相關安排由商經局負責，得悉獲豁免的條件嚴謹，人數非常少，且他們都有特定的行程。

議員梁美芬對當局回應感到不滿，批評食衞局將批出豁免安排推卸至商經局回應，強調衞生安全由食衞局負責，有權利拒批豁免。她舉例，指自己都曾經要檢疫，不能出席立法會會議，要求當局交代如何量度經濟效益。陳肇始回應指，絕對不是推搪，相關決策局有相應的安排。

議員葉劉淑儀則認為，商經局今次批出豁免有考慮香港對外形象，讓外國明星在香港最美地方取景，可帶出香港是安全的形象。陳肇始重申，豁免人士在港期間不會與社會及公眾有接觸，如果違反會被撤銷豁免。陳補忘，相關人士抵港時要檢測待行， 14天內進行3次檢測，抵港後7天內需要點對點交通，期間需在指定活動場所，並進行有限批准的公務等限制，強調當局有一套嚴謹措施及條件。

此外，會議昨（19日）邀請商務及經濟發展局局長邱騰華列席會議回應豁免檢疫安排，但回覆不會出席，並提供新聞稿回應。