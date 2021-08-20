8.31翌日太子站藏燃燒彈　13歲少年判入教導所

警方前年8月31日進入太子站進行搜捕，在翌日凌晨拘捕一名13歲少年，在其背包搜出2枚自製燃燒彈。調查後他更被發現，在被捕前曾在旺角一帶參與堵路。該名少年3星期前在區域法院承認非法集結及公眾地方管有攻擊性武器2罪，今天（20日）被判入教導所。法官姚勳智斥責被告行為不負責任，在地鐵站內管有燃燒彈可能造成嚴重後果，勸戒被告切勿重犯，不要辜負家人。

本案被告承認於2019年8月31日，在旺角彌敦道與奶路臣街交界參與非法集結，及在同年9月1日於太子站內，管有2個自製燃燒彈及打火機。案情指當晚9時許，示威者於尖沙咀不同地區架設路障及放火，期間被告參與其中，以垃圾、磚塊等堵路，又曾向一輛巴士拋擲和踢一個膠盒，阻止巴士前進。至晚上11時，警方進入太子站，在月台位置將被告截停。被告當時已換上藍白間條恤衫，其背包內藏出2枚自製燃燒彈及打火機。

辯方求情指，被告的報告內容正面，獲家人及老師寫求情信，指被告生性善良，但誤交損友，校方亦願意保留被告的學位。辯方形容事發出於一時衝動及愚昧，冀法庭能夠判處勞教中心，好讓被告能盡早重返校園。法官判刑時指，被告在示威現場表示積極，是「前線行動者」。他堵塞主要幹道，行為罔顧法紀及不負責任，而地鐵站內管有燃燒彈，一旦使用後果更不堪設想，最終判被告入教導所。