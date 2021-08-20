少年機舖遭圍毆一度入ICU　再多2人認罪候判

旺角一間遊戲機中心在去年5月中發生15歲少年被圍毆事件，施襲者更涉用滅火筒重擊少年，令少年脾臟受損及腦出血，須留醫深切治療部，並要切除部分脾臟，事後出現短暫失憶及要長期服藥。警方翻查現場閉路電視影像後拘捕7名青年。繼早前其中4人認罪後，今天（20日）再有2人在區域法院承認有意圖而傷人罪。法官下令將2人還押至9月3日判判，以待索取教導所及勞教中心報告。

今日認罪的2名被告彭家豪（20歲、學生）及陳榮森（23歲、無業），被控於2020年5月16日，在旺角洗衣街金雞遊戲機中心內，有意圖而傷害一名15歲男事主。案情指案發當晚約9時44分，當時15歲的男事主與朋友在上述遊戲機中心，事主正打算兌換遊戲幣時遭人從後拉扯，其後被7人拳打腳踢，有施襲者拿塑膠告示牌向事主施襲。事主不支倒地後7人並未停止，更有人拿起滅火筒襲擊事主。7名施襲者其後逃離現場。警方調查後，在去年5月28日拘捕彭及陳，2人在警誡下承認犯案，他們不認識事主。陳在警誡下亦表示「我都係抽下水啫」。辯方今日求情時指，彭在現場踢了事主3至4下，陳則踢了事主2下。

本案共牽涉7名被告，其中4名被告麥晟浠（17歲）、劉嘉楠（17歲）、胡嘉智（17歲）及黃展博（18歲）早前已認罪，被判入教導所。餘下一名16歲男被告則否認傷人罪，僅承認襲擊致造成身體傷害及普通襲擊罪，惟不獲控方接納，其案件亦於今日開審。