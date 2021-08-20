《蘋果》拖糧欠薪　前員工到勞審處追討突暈倒　數日前曾打針

壹傳媒黎智英旗下的香港《蘋果日報》(蘋果)於6月24日停刊，逾800名員工至今未獲發薪金。今日(20日)再有12名蘋果日報印刷有限公司的前職員到勞資審裁處，期間1名申索人疑不適送院。他們申索包括工資、有薪年假、年終酬金及飯錢等。勞方同意修訂代通知金額及補假申索。

其中1名申索人譚家倫在早上約11時到達法庭，在等候期間暈倒在地，一度沒有心跳及呼吸，其後救護員到場為其急救，並由救護車送院救治。其前同事透露，他在數日前曾接種新冠肺炎疫苗。

原定今需要上庭申索的有12名前員工，分成3宗案件處理，包括何英偉、劉志江、顧志明、林大文、譚家倫、梁毅春、岑子華、黃焯楷、陳偉明、陳永賢、秦志高、馮高麒，惟當中馮高麒缺席。案件由盧康慧暫委審裁官處理。

在庭上盧官表示，所有申索人的代通知金均把6月24日至30日計算在內，惟蘋果在6月24日已告知他們相關決定，因此需要重新計算有關項目。另外，上述人士在申索端午節假期的工資時以「補假」作計算，則把月薪除以該月日數，但法律上應採用「有薪假期」的計算方式，則是過往12個月的平均每日工資，讓眾人尋找法庭主任協助，更改申索金額，資方代表陳先生亦同意相關安排。

前日(18日)及昨日(19日)已共有26名前員工向蘋果申索，審裁處最終安排資方代表簽署承認責任同意書，但註明公司無力支付。有關公司若有相關程序在高等法院被頒令清盤後，前員工可再申請破產欠薪保障基金。