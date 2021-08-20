4港大生涉宣揚恐怖主義1人准保　高院今審理覆核

香港大學學生會評議會早前通過「哀悼」恐怖襲警者的動議，4名涉事港大學生被控宣揚恐怖主義罪。案件昨天（19日）在西九龍法院提訊，國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉下令把其中3名被告還押懲教署看管，但批准餘下一名被告容頌禧保釋。控方隨即申請覆核裁判官的批准容頌禧保釋的決定，容被即時扣押，並將於今天（20日）下午被帶到高院原訟庭，由法官處理覆核保釋的程序。

4名涉案被告依次為張敬生（19歲）、郭永皓（20歲）、杜林丞亨（18歲）及容頌禧（19歲），4人均報稱學生，同控一項宣揚恐怖主義罪，及一項交替控罪，即煽惑他人有意圖而傷人罪。

控罪指4人於2021年7月7日，在香港宣揚恐怖主義；交替控罪則指，4人同日在香港非法煽惑他人，有意圖地使香港警務處警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害警務人員。

裁判官昨天已把案件押後至10月15日再訊，但另安排案件於9月14日再提堂，檢視警方破解手機及其他調查的進度。容頌禧原本獲准以現金和人事共10萬港元保釋，但因控方提出覆核保釋申請，暫時要還押懲教署看管，須於48小時內被帶到高院進行覆核保釋的程序。高院將於今天下午3時半會開審處理控方的覆核保釋申請。