大媽帶石油氣罐搭港鐵　化學專家指遇火種恐釀爆　隨時車毀人亡

一名中年婦人本周二(17日)將帶同藍色石油氣罐乘搭港鐵，由佐敦站搭至葵芳站下車，事件惹起市民驚慌，港鐵確認事件並已報警跟進。有學者稱，雖然一般情況下石油氣罐爆炸機會不高，但一旦遇上火警或出現洩漏，石油氣罐則會如「炸彈」爆開，甚至有可能造成列車出軌，後果不堪設想。

香港科技大學化學系理學教育助理教授陳鈞傑指，一般穩定的情況，石油氣罐爆炸機會很低，但始終是屬於易燃的危險物品，一旦地鐵發生意外，如火警或氣罐出現洩漏，尤其是在乘客密集的車廂內，有機會造成嚴重的人命傷亡。

機械工程師盧覺強亦指，即使石油氣罐只有1%的爆炸機會，但造成的破壞不堪設想。他根據相片中石油氣罐達半個人高的尺寸評斷，一旦遇熱或遇上火種，爆炸威力強大，不但會令該卡車廂的乘客構成人命傷亡，若爆炸引致列車出軌，更會波及整個列車及乘客的安全，呼籲市民切勿帶危險物品上車。

事實上，近年來港鐵屢次出現運載行李風波，港鐵車廂似足貨倉，有不少網民拍到有人運載不同的龐然巨物搭港鐵，巨物五花八門，關刀、層架未算誇張，連巨型床褥、洗衣機、甚至大型綠色流動垃圾箱都有，有網民揶揄下次見到棺材都不出奇。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強則表示，事件發生至今暫未聽到港鐵要求員工問責的消息，不過，事件亦反映車站人手不足的問題，疫情下港鐵節省成本減少招聘，兼職車站助理，一些「細站」於非繁忙時段甚至只有3名正職員工當值，難免會出現「走漏眼」，相信事件發生後，公司會加派職員巡站，他認爲事件責任不完全在前線員工，希望管理層不要把責任推到員工身上。