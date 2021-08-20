男子認租屋製造爆炸品　法官指如軍火庫

警方前年搜查大角咀一個單位，在單位內搜獲黑火藥、鋁熱劑等爆炸品，同時檢獲多枚汽油彈，及可用來投擲汽油彈的空中無人機。警方拘捕涉案單位之租客，該租客今天（20日）在區院承認串謀製造爆炸品、管有物品意圖損壞財產及2項管有爆炸品罪。法官李慶年形容單位是「戰術小型軍火庫」，但辯方律師不同意，認為案中搜到的黑火藥只有0.1克，談不上是軍火庫。法官暫定排期在10月19日判刑，以待同案另一被告審訊結束，候判期間被告續還押。

23歲被告董上琳，報稱無業。他承認的4項控罪，分別指他於或約於2019年10月3日至10月15日串謀製造爆炸品，即黑火藥及鋁熱劑；在2019年10月15日，在大角咀橡樹街一單位，管有、保管或控制爆炸品，即黑火藥；以及硝酸鉀、碳、硫、鋁、銅、氧化鐵、蔗糖及鎂。最後一項控罪指在同日同地，保管或控制玻璃樽丶毛巾、汽油、內含環己烷及甲基環己烷的有機混合劑、甲苯、6個樽頸裹着含汽油毛巾布碎的玻璃樽、空中無人機及能與該等空中無人機連用的投擲裝置。董原另被控管有爆炸品及無牌管有無線器具2罪，指他在黃埔花園住所管有違禁品，但2罪獲准留在法庭存檔。

案情指，2019年10月3日被告與業主簽訂租約，租用大角咀橡樹街單位。同月15日，警方展開監察行動，見被告多次進出大廈，同日晚上警員截停被告，當時被告一度掙扎試圖逃走，但終被制服拘捕。警員利用被告的鎖匙進入單位，在單位內搜出涉案物品。除此之外，警方亦搜獲大量防護裝備、及大量寫有前年6月示威事件的筆記。

控方指，被告於案發期間，把涉案單位用作工場而非居住用途，以製造及儲存多種物料及物品。被告知道單位內發生的事情，亦有持續參與。在單位內檢獲的化學原材料及其他物料，可以製成爆炸品，並與其他裝置，例如手提電話裝置等一併使用。此外，玻璃樽、毛巾等可製作汽油彈，而空中無人機和投擲裝置可配合小瓶汽油彈使用。控方指出，警方採取行動前，黑火藥已成功製成並成功使用，單位內有人曾試圖製造鋁熱劑但失敗。