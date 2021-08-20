配合三跑明年啟用 政府今刊憲修訂多條海陸空法例

機場第三條跑道將於2022年啟用，而三跑道系統項目則預計在2024年完成。為配合發展，政府今日（20日）刊憲，建議修訂多條法例，讓機管局在三跑啟用前，有充裕時間，與機場持份者模擬真實環境進行培訓和演習。當局本月25日將提交立法會，以先訂立後審議方式進行，相關法例修訂將於2022年5月31日生效，

擬議的法例修訂為《2021年機場管理局條例（機場區地圖）（修訂）令》、《2021年機場管理局條例（限制區地圖）（修訂）令》、《2021年船舶及港口管制規例（修訂附表 5）公告》、《2021年〈1997年香港機場（障礙管制）（第2號）令〉（修訂）令》和《〈香港機場（障礙管制）（豁免）令〉（廢除）令》。

政府發言人指，三跑2022年啟用後，現有北跑道將隨即關閉約2年，以重新配置成為新的中跑道。至2024年，三跑道系統項目包括機場島北面填海拓地的工程將會完成。

政府建議修例，擴大機場和限制區，以涵蓋填海土地上的三跑及相關基礎設施。因填海後，機場北部分航道水域將不再存在，為管制附近船隻活動，有關航道區界線須作相應擴展。而為確保航機和空中航行設備不受干擾，機場附近某些區域將受到嚴格限制，主要是附近海面或崎嶇山區。

政府已諮詢立法會經濟發展事務委員會，委員不反對有關修訂建議。