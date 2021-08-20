兩人從德國及俄羅斯抵港後確診 均已打齊兩針疫苗

新冠肺炎疫情緩和，衞生署衞生防護中心公布，本港今日(20日)新增2宗輸入病例，並無本地個案。截至現時，本港累計確診個案12,050宗。另有少於5宗初步確診個案。

今日確診個案涉及1名53歲男子(個案編號：12049)及1名30歲女子(個案編號：12050)，兩人皆驗出L452R變異病毒株，且無病徵。前者8月16日乘坐LH796航班自德國入境，並在香港「One-Eight-One」酒店及服務式住宅檢疫。她4月14日及5月5日在本港接種2針由內地及德國合研的復必泰新冠疫苗，7月13日在香港驗出抗體。

後者為機組人員，8月18日乘RSY8109從俄羅斯抵港，7月1日及21日在當地接種「衞星5號」疫苗。

另外，醫院管理局表示，截至今日，再有2名確診病人(個案編號：12008、12012)出院，至今康復的新冠患者增至11,761名。目前公立醫院已啟用565間負壓病房，合共1,027張負壓病床，仍有39名確診病人分別於8間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中1人(個案編號：9907)情況嚴重，其餘38人情況穩定。