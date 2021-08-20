海關大嶼山截走私漁船　檢值183萬龍吐珠石珊瑚等瀕危物種

香港海關昨日(19日)在香港西南海域進行反走私行動，成功破獲一宗漁船走私瀕危物種的案件。行動中，海關檢獲一批屬瀕危物種的龍吐珠、石珊瑚及高價值食材東星班等，並拘捕3人及扣查一艘漁船，檢獲的物品總值183萬港元。

海關港口及海域科海域突擊及策略規劃組高級督察陳經緯表示，適逢休漁期於本周一(16日)結束，有大量本地漁船將會出海作業，不法分子看準時機，利用漁船進行走私活動。海關經深入調查後，本月於走私熱點部署大量兵力，提升執法效率及截查可疑船隻。

昨晚9時許，海關港口及海域科派出兩艘高速截擊艇，聯同海關有組織罪案調查科，於大嶼山西南面對開海域進行聯合行動，期間一艘漁船正向西南面水界航行，關員見到漁船兩邊被木板圍繞，亦未發現漁船上有任何漁具或魚網，因此引起關員懷疑，遂上前截查。

惟漁船不但沒有停下，反而向內地水界繼續航行，海關兩艘高速截擊艇立即展開追截，其後成功靠泊漁船及登船。海關在船上拘捕3名本地男子(45至64歲)，經搜查後，海關搜獲67箱高價值冰鮮東星班、10箱活龍吐珠及4箱活石珊瑚，總值183萬港元。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級督察黃志強指，走私分子將涉案物種分類，以及分批用細袋裝載，袋內會裝水及打入氧氣，並將每4個細袋放入發泡膠箱內，混入冰鮮東星班運往內地，目的為保障瀕危物種在存活的情況下送往內地，以保存其價值。海關行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

黃志強又稱，走私瀕危物種涉及龐大利潤，對犯罪集團而言非常吸引，亦因疫情關係，陸路跨境活動受阻，不法分子轉而利用海路進行走私活動。今年截至昨日，海關總共截獲49宗海上走私案，比去年同期上升14%，而檢獲物品的總值更高達3.1億港元，比去年同期上升4%。

漁農自然護理署瀕危物種保護主任陳翰奇指，龍吐珠是生活在東南亞地區的淡水魚，70年代被大量捕捉作觀賞用途，加上環境污染導致野外族群逐漸滅絕，專家估計，龍吐珠的野外族群在東南亞地區，近10年內下跌超過9成。《瀕危野生動植物種國際貿易公約》於1975年已將龍吐珠列入附錄I內，禁止將沿自野外的個體作為國際貿易。

陳翰奇續指，石珊瑚主要收集作觀賞，或加工作為飾品及擺設，由於石珊瑚生長緩慢，加上受環境破壞等問題，威脅石珊瑚的存活，已列入《公約》附錄II內。本港不時檢獲瀕危物種，漁護署及海關將繼續保持高度警覺，打擊瀕危物種走私活動。