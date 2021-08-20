國泰發信強制員工打針　10月起拒再接受檢測證明

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，再次發出內部通告，進一步收緊員工接種疫苗要求。內部通告指，從10月1日起，所有進入香港國際機場禁區範圍工作的國泰駐港員工及外判服務供應商，均必須已接種疫苗；從12月起於機場禁區以外國泰處所工作及進出的所有國泰駐港員工及外判服務供應商，亦必須已接種疫苗。

國泰回覆指，從10月1日起，所有進入香港國際機場禁區範圍工作的國泰駐港員工及外判服務供應商，均必須已接種疫苗，並由當日起不再接受以檢測證明替代；而從12月1日起，於機場禁區以外國泰處所工作及進出的所有國泰駐港員工及外判服務供應商，亦必須已接種疫苗，並由當日起不再接受以檢測證明替代。

國泰續指，對接種疫苗仍有顧慮的個別員工，會免費提供接種疫苗前的醫療評估，而所有駐港後勤員工亦可享有2天疫苗假期，亦會另行考慮因健康原因而無法接種疫苗的員工個案。

國泰又補充表示，89%的駐香港員工已預約接種或已接種疫苗，包括99%的駐港機師及約92%的駐港機艙服務員，而今年駐港的機組人員在抵港時及其後的日子已接受逾8萬次病毒檢測，當中並無陽性結果。

機場空運員工協會總幹事儲漢松表示，對於因健康原因而無法接種疫苗的員工個案，國泰僅表示暫時以個別情況考慮，惟估計能夠獲得醫生證明不宜打針的員工只佔極少數，希望能以內部崗位調動處理，強調不希望相關措施「打爛員工飯碗」。

翻查資料，國泰早於今年5月下旬及6月下旬，已分別向員工發信，要求所有駐港機組人員接種新冠疫苗。國泰機組人員總經理Alex McGowan於5月向空中服務員發出內部通告，表示或無法為未打針的機組人員持續安排航班；國泰其後又於6月再向員工發信，要求所有駐港機組人員於本年8月31日前接種新冠疫苗，否則難以返回崗位工作。