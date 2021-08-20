團體指控羅彰南涉嫌干擾司法獨立　敦促律師會徹查

香港律師會月底改選部分理事，消息指，有「開明派」其中一位候選人羅彰南(Jonathan Ross)早年以律師會訪京團身份訪問最高人民法院時，曾與副院長江必新私底下提及一宗內地案件。香港政研會今(20日)到特首辦遞交請願信，要求特首檢視有關參選人會否令香港律師會政治化，若發現有關情況屬實，必須馬上終止港府與其的合作及聯繫。團體又要求香港律師會嚴正徹查，向公眾交待會否對羅作出內部紀律處分。

香港政研會質疑，羅彰南的一言一行是否仍適合代表香港律師同業，又擔心會削弱市民對香港法律專業的尊重和信賴。

羅彰南回應東網的採訪，自稱2018年訪問北京，只是詢問一般性問題，其原話「提及他在深圳有一宗案件，詢問為何花了這麼長時間仍未能審訊」，此話存在邏輯問題。按照羅說法，「又無向江(江必新)提供案件資訊、地點等」細節，江又如何能判斷案件審訊所需要的時間，由此不難推論，羅前後話語存在矛盾。

同時，羅作為一個律師會的正式行程當中處理私人事務，是否「公器私用」私底下跟法官討論正在審理的案件，是否意圖干擾司法獨立。