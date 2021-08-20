專科醫生否認發布女子性愛影片　案件11.24開審

一名註冊專科醫生涉嫌在社交媒體平台上，多次發布一名女子的裸照和性愛影片，因而被控4項發布淫褻物品罪。他早前否認控罪，案件今天（20日）在東區裁判法院再提訊。控方審視所有證據後，決定繼續檢控。裁判官將案件排期至11月24日開審，預計需時4天審訊，控方將傳召4名證人，辯方亦會傳召1名專家證人，主要爭議涉案照片及影片是否由被告上傳到互聯網。候訊期間被告續准保釋。

報稱醫生的34歲被告婁子堅，被控於2020年5月16日、5月17日和5月22日，先後在社交媒體平台Telegram群組發布淫褻物品，即兩張女子X的照片及兩段女子X的影片。根據香港醫務委員會資料，婁在2011年開始行醫，2019年取得骨科專科資格。

署理總裁判官羅德泉今天甫開庭即表示，剛剛收到一封由一名自稱醫生的人士寫給律政司司長的電郵，而該人士將郵件副本同時傳了給他。這名發電郵人士自稱不認識本案的任何人，只是看了媒體報道，想表達自己的看法。裁判官批評此人將電郵傳給法庭的行為非常不洽當，並指自己不會理會這封郵件。