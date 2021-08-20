警破「殺豬盤」加密貨幣投資騙案　拘19男女涉款逾千萬

「殺豬盤」網絡騙案蔓延至本港，有騙徒誘使受害者使用實體貨幣轉換成加密貨幣投資，其後挾款而逃。警方經調查後，本周三(18日)及昨日(19日)展開代號「燈火」行動，以「串謀詐騙」罪拘捕11男8女(18至31歲)，當中包括集團主腦、資訊科技人員等。案中集團今年首季涉及的騙款已達1100萬港元，有170人受騙，暫時損失金額最大一宗，涉及76萬港元。

網罪科科技罪案組警司譚威信表示，該個本地犯罪集團主要針對一些海外潛在受害人，以騙取受害人的加密貨幣為主，他們亦使用香港的商業大廈作為營運中心，安排資訊科技人員、中層管理、辦公室接待員。另外，騙徒亦聘請年輕人透過社交媒體平台尋找潛在受害人，利用花言巧語及炫耀奢華生活方式，例如展示名貴跑車，遊艇、大量現金，誘騙受害人投資，並匯款至加密貨幣錢包及銀行戶口，訛稱作投資用途。

騙徒亦會叫受害人在非官方渠道下載加密貨幣投資平台的應用程式，網站登入後會進入類似投資網頁畫面，入錢後銀碼亦顯示有上升，令事主信以為真，實際上應用程式及網站展示的資訊都是虛假的。

網罪科科技罪案組總督察戴子斌稱，警方在本周三及昨日展開行動，拘捕11男8女(18至31歲)，其中10人為集團骨幹成員，包括技術支援人員、中層管理，推銷員，部分人有黑社會背景，相信集團於2020年開始運作。單單在今年第一季，集團已接收1100萬港元加密貨幣，牽涉約170名受害人，暫時損失金額最大一宗，涉及76萬港元。行動中，警方檢獲9部電腦、128部智能電話，140萬港元現金，值5萬港元的加密貨幣，以及一部與案有關的跑車。警方不排除有進一步拘捕行動，相信已成功瓦解一個本地犯罪集團。

警方相信犯罪集團利用加密貨幣的匿名性及隱蔽性，要求受害人將自己實體世界的貨幣轉換成加密貨幣，而犯罪集團亦只會接收加密貨幣，他們主要針對來自世界各地，包括內地、台灣及英國等受害人。騙徒會透過社交平台接觸受害人，表示目的為投資，利用理財顧問身份博取他們的信任，取得個人背景資料，並再投其所好，推薦一些高回報的加密貨幣投資計劃。

網罪科網絡情報組總督察歐陽校英表示，近年加密貨幣的相關騙案有持續上升的趨勢。今年上半年涉及加密貨幣的科技罪案有496宗，涉款2.1億港元，比去年同期208宗，上升近1.4倍；而社交媒體騙案及網上投資騙案分別佔214宗及193宗。警方表示，加密貨幣櫃員機數目增加，以及交易登記手續簡化，也令騙徒改用加密貨幣清洗犯罪得益。

警方表示，投資加密貨幣亦存在其他風險，包括加密貨幣在香港及部分外國國家都不是法定貨幣，相關投資亦不受當地金融機構監管，投資者進行加密貨幣投資是缺乏保障。警方呼籲市民不應隨意簽署任何授權，亦不要下載來歷不明的應用程式，市民若購買加密貨幣應依賴可靠及信譽良好的投資平台。