串謀取得35萬元還原工程　兩人罪成判囚

藝術金融服務供應商經理與裝修承辦商僱員，就一項價值35萬港元的還原工程，串謀詐騙該藝術金融服務供應商，被廉政公署檢控。兩人早前分別承認及被裁定串謀詐騙罪成，區院暫委法官王詩麗今天（20日）判刑時稱，被告的行為違反誠信，破壞商業社會的公平競爭，故須判處被告即時監禁，分別判他們監禁6個月和7個半月。

33歲被告林焯豪，為中國藝術金融控股有限公司(中國藝術金融)前項目統籌及營運經理，他承認上述控罪，被判囚6個月。45歲被告郭振聲，為大紅飲食設計顧問公司(大紅)前僱員，經審訊後判罪成，被判監7個半月。

案情透露，林焯豪於案發時為中國藝術金融的項目統籌及營運經理，該公司是一家藝術金融服務供應商，從事藝術品拍賣業務。中國藝術金融在香港持有中金國際(香港)拍賣有限公司(中金國際)。郭振聲是中金國際的裝修承辦商大紅的僱員。

中金國際於2018年初在灣仔一幢商業大廈租用了一個辦公室，並委聘大紅把單位裝修為陳列室。中國藝術金融幾個月後決定中止有關裝修工程，並與大紅就終止費用有糾紛。

林焯豪獲中國藝術金融指派尋找另一間承辦商，在租約結束前把正進行裝修的陳列室恢復原貌。大紅不得參與還原項目，但仍希望入標競投。兩名被告遂串謀詐騙中金國際，不誠實地以郭振聲哥哥相關人士的一間小型裝修工程公司，代替大紅競投上述還原工程。

林焯豪於2018年8月8日向中國藝術金融提交6份報價單，其中一份報價單來自該小型裝修工程公司，並由郭振聲親自處理，有關報價為36.8萬港元。

林焯豪於數日後向郭振聲表示，該小型裝修工程公司的投標價與另一間公司的投標價非常接近，要求郭振聲把其投標價調低兩萬元，即改為35萬港元。郭振聲同意調低投標價，而該還原工程最終以35萬港元判授予上述小型裝修工程公司。

案情透露，惟有關工程其實由大紅負責，如中國藝術金融知悉該還原項目實際是由大紅進行，則不會把項目判授給該小型裝修工程公司。