醫生陳恩發港鐵偷影裙底罪成　官斥無悔意收押候懲

一名呼吸系統科專科醫生，涉嫌於去年7月在港鐵車廂內偷影女子裙底，並藏有其他裙底照。他早前否認2項作出有違公德的行為罪，經審訊後今天（20日）在九龍城裁判法院被裁定2項罪名成立。裁判官鄭念慈指，被告審訊後定罪，欠缺悔意；而根據案例，涉及對女性的不尊重行為，引起事主不安及可能構成長期困擾，須考慮判處阻嚇性刑罰。最後裁判官拒絕讓被告保釋候判，下令被告須還押至9月2日判刑，以待索取背景、社會服務及心理報告。裁判官又提醒被告，即使報告建議判社會服務令，法庭亦不一定會跟隨。

48歲被告陳恩發，被控於2020年7月2日，在港鐵佐敦站往油麻地站的車廂內作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，即用手提電話拍攝2名女子的裙底相片。

鄭官今天裁決時指，控方目擊證人看見被告在列車於佐敦站起行時便伸直手，手持手機放在1名女事主裙底下，當時被告手機處於水平與垂直之間；鄭官接納目擊證人及女事主都誠實可靠，而警方亦在被告手機內發現27張相信是女性的裙底相片。

辯方在審訊時提出爭議，指相片沒有拍攝到事主內褲、大部分全黑、亦不能顯示事主為女性。惟鄭官表示，有相片全黑是因為被告自己手持背囊遮掩，其他相片雖然沒有拍攝到內褲，但亦拍攝到事主大腿及較上位置。鄭官又指出，即使被告拍攝的對象是身穿短裙的男性，其行為的性質仍屬淫褻、令人憎惡及有違公德。