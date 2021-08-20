3女塗鴉炮台山天橋　罪成候判官明言可能判監

3名女子涉嫌於去年4月，在炮台山一條行人天橋噴字，因此被控刑事損壞及管有物品意圖損壞財產罪。案件經審訊後，今天（20日）3人在東區裁判法院被裁定全部罪名成立，須還押至9月2日判刑。法庭同時下令其中2名被告需向港鐵公司賠償合共1100港元清潔費。候判期間法庭會為3人索取背景報告，裁判官王證瑜明言，監禁必定是其中一個判刑選項，如果判監，刑期一定不會少過2星期。

本案首兩名被告，24歲侍應林燕虹和29歲售貨員林瑋婷為兩姊妹，她們共同被控一項刑事損壞罪，指她們於2020年4月6日，無合法辯解而損壞炮台山港鐵站B出口連接福元街的行人天橋。26歲投資顧問滕克恬則被控一項管有物品意圖損壞財產罪，即在同日同地管有一支噴漆。

裁判官指，所有作供警員的證供均可信可靠，相反滕克恬的自辯內容卻疑點重重，例如她辯稱自己喜愛藝術，卻連用過的噴漆品牌名稱也說不出，最終裁定3人罪成。裁判官裁決特別批評辯方其中一名大律師，指他在結案陳詞階段引用錯誤證供，亦未能提供合適案例，不能協助法庭。又批評他向法庭呈交的求情文件夾混亂，直指文件夾「唔喺小學生勞作啊」。

第三被告滕克恬的代表律師求情表示，滕被捕遭人「起底」，家人、公司都受到騷擾甚至恐嚇，不但影響其晉升機會，亦導致抑鬱情緒出現，需要定時見治療師及精神科醫生。希望法庭考慮她勤奮上進、熱心公益，加上噴漆的傷害性較低，屬於可修復的損壞，冀法庭判處非監禁式刑罰。林氏姊妹的律師則求情指，兩人在單親家庭長大，自小已很懂事，讀書時已開始兼職幫補家計，並呈上2姊妹的長姊、在工作場所認識的客人、當區區議員等為2人撰寫的求情信。裁判官最終決定先為3人索取背景報告，再考慮判刑。