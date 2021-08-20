促女童撤控父強姦　4家人妨礙司法公正下周判刑

男子3年前被女兒指控強姦，在還押候審期間向家人傳達訊息，指示他們阻止女兒出庭，及要女兒改口供。這名男子及其妻子、胞弟和母親，在本周二（17日）被裁定妨礙司法公正罪成。高院原訟庭法官李運騰今天（20日）聽取他們求情後，押後至下周一（23日）判刑。法官表明很難同情眾被告，且不能接受因幫助家人而犯法是求情理由。法庭判刑時須向公眾發出訊息，指出是次事件非常嚴重。

本案4名被告，分別為事主女童X的父親（44歲）、母親（42歲）、祖母（67歲）和叔父（38歲）。X的父親、祖母及叔父被控串謀妨礙司法公正罪，控罪指他們於2018年10月8日至2019年1月23日在香港，致使X在一宗高院刑事審訊案件的審訊程序中更改原擬作出的證供。X的父親和母親另被控的一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪則指，2人於2018年10月20日致使X連同母親離開香港，及意圖使她們不以控方證人身份於一宗高院刑事案件作供。同案原本還有X的祖父一同被控，但他被陪審團裁定罪名不成立。

X父親的律師求情時指，X父擔心其兒子會無人照顧，不過法官指出，X父是本案主事人，且慫恿家人以身試法，其行為削弱甚至剝奪法庭執行公義，反問其律師這些是否令案件嚴重的因素。法官表明很難對眾對告持有同情心，只能據法理作出判刑。

至於其餘被告方面，辯方律師指X的母親只是小女人，其行為只是想延遲審訊，但法官表明不接納。X的祖母則希望可盡早出獄度過晚年，X的叔父則只是錯判事件幫錯兄長。法官指他們的行為可以說是愚昧，並指如眾人在開家庭會議時，有人大聲疾呼「犯法嘅嘢大家唔好做」，事件便可解決，但可惜並沒有人制止事件。法官坦明本案說是同類控罪中較嚴重的事例，法庭判刑時要避免向公眾發放錯誤訊息。