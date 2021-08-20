假難民羈押期間生事　聚眾施壓索行街紙　懲教署提前部署防亂

專門羈留免遣返申請者的大潭峽懲教所，昨日(19日)有羈留者挑撥生事，更集體罷食，懲教署早已接獲情報，迅速應變，並派出有「黑豹部隊」之稱的區域應變隊及警衞犬隊等前往支援，平定混亂。大潭峽懲教所自5月底變身成第一代「智慧監獄」後，先後3次有假難民生事，消息指大多被羈押的假難民是由入境處青山灣入境事務中心轉過去的監倉「常客」，他們每天都有投訴，製造麻煩，目的是要取行街紙，議員批評假難民問題已為港府消耗巨額公帑，受羈押仍不知悔改。

大潭峽懲教所是一所低度設防監獄，收容根據《入境條例》被羈押的成年男性羈留者，收容額為160人，現時收納人數為60多人，全都由入境處轉過去。消息人士透露，大潭峽懲教所逢有外人到訪，假難民定必投訴，目的是要給管方麻煩，企圖施壓取行街紙，而大潭峽懲教所的紀律及日常流程較青山灣入境事務中心嚴格，如每天出倉、食飯、運動時間，以及摺氈和清潔打掃等等，都令他們不快，所以該批人士經常以集體行動及投訴受到不公平對待，向前線人員施壓，迫管方妥協就範。他們往往恃身形健碩，企圖恐嚇職員，尤其是新人。

懲教署署長胡英明已預料會出現有關情況，如集體對抗行動，甚至有騷亂發生，所以已提醒前線同事提高警覺。署方又在港島區域部署足夠區域應變隊，務求可以在短時間內迅速進駐大潭峽懲教所支援；而在大潭峽懲教所推行智慧監獄管理模式，包括院所設閉路電視高清鏡頭，為在囚人士佩戴電子手環，監測身份及定位等措施，是以科技配合管理，騰出的人手可共同處理突發事件，不需單打獨鬥，加強保護前線人員安全。

同樣羈押犯事假難民的入境處青山灣入境事務中心，去年7月有18名羈留在假難民因不滿長期被羈留拒絕領取膳食。2016年8月，該中心爆發「假難民」騷動，逾100名免遣返聲請人為迫使入境處讓他們「放行街」，突然集體拒絕返回羈留室，又一度拒絕進食，期間有人情緒激動，叫囂並推動休息室內的桌椅，入境處人員出動胡椒噴霧制服滋事者，並將休息室上鎖，其中60多人即晚自願返倉，但餘下40多人繼續靜坐，事件擾攘兩日才告平息。

議員葛珮帆痛斥犯事假難民被羈押後仍不知悔改，港府多年來耗用在他們身上的公帑已達幾十億港元，假難民恃有「唯恐香港不亂」人士撐腰包庇，才敢持惡橫行，礙於聯合國《禁止酷刑公約》屬中央事務，港府難言「話退就退」。假難民所持受宗教或政治等因素申請免遣返，港府基於「人權公約」亦難以退出，一旦退出，容易予「別有用心」的人指摘政府沒有人權，令外國政府有藉口刁難，打擊香港國際形象，正是墮入圈套。

她建議，短期措施是增加懲教署及入境處資源，利用更多科技去管理假難民，盡量減少人對人的方式監管，一旦有事發生，管方可集體動員處理，加強保障前線人員安全。另一方法是延長羈押犯事假難民，減少他們對治安威脅。長遠方法則要司法機構設專隊24小時不停運作，加快審核聲請人個案，一旦否決，立即遣返，縮短他們留港時間。