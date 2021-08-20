村民夥財團拋新方案重建茶果嶺村　再闖城規會終被否決

茶果嶺村村民就該村的新重建方案，向城規會申請覆檢被拒。

觀塘茶果嶺村擬重建，並與鄰近前高嶺土礦場第二期，合共提供約6,750伙公營房屋，預計項目可分別於2031年及2030年落成。惟該村村民去年與私人財團收集重建範圍內逾一半的私人業權，並拋出重建方案向城市規劃委員會闖關，提出興建5,600多個住宅單位以及提出換地協議，其後遭城規會否決。而相關村民近月縮減發展規模，再向城規會申請覆檢，該會今日(20日)為此進行審議，最後決定拒批申請。

政府早於前年施政報告提出，打算收回九龍東3個寮屋區的私人土地，包括茶果嶺村、牛池灣村以及竹園聯合村，以用作發展高密度公營房屋。據悉茶果嶺村除了大多為政府用地，另有逾30個私人建屋地段。

今次村民再向城規會申請覆檢的新方案，提出僅建4,900多伙單位，當中4,600多伙為公營房屋，私營房屋為320多伙。據悉有村民指如新方案獲城規會接納，聲稱首幢重建而成的樓宇有望於2025年落成，即比政府原定發展計劃的入伙時間快6年。

發展局指出，現時茶果嶺村發展項目的可行性研究已大致完成，有關部門早前亦開始向受影響村民講解安置和補償政策及項目進度。今年7月，政府已就項目諮詢觀塘區議會。稍後，政府將諮詢海濱事務委員會，並預計於今年第四季開展所需改劃。 至於茶果嶺村村民等就其重建方案提出的覆核申請，正交由城市規劃委員會按既定程序處理。