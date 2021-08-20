不滿投標結果打傷法團職員毀辦公室　3惡漢落網包括維修公司董事

警方於上周一(9日)下午約2時接獲市民報案，指有5名男子在屯門青楊街一工廈的公司辦公室內大肆破壞，期間一名公司男職員上前阻止，惟被對方毆打受傷。

警方非常重視案件，交由屯門警區反三合會行動組接手。經深入調查及情報搜集後，發現涉事工廈最近就外牆維修進行招標，據悉涉事金額高達1,500萬港元，而遇襲男職員及其公司亦屬該工廈的業主立案法團之一，不排除有投標工程公司不滿投標結果，繼而進行報復性施襲。

警方隨後鎖定涉案人士的身份，並於上周四(12日)至昨日(19日)展開拘捕行動，在屯門及黃大仙拘捕3名男子(32至60歲)，涉嫌「刑事毀壞」及「襲擊致造成身體傷害」，3人分別報稱無業及維修工程公司董事，當中有人有黑幫背景，其中兩名被捕男子仍被扣查，警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

屯門警區反三合會行動組高級督察盛尉仁表示，警方非常關注有三合會背景人士，懷疑夥同維修工程公司參與大廈維修工程投標，企圖圖利，過程中更使用暴力或威嚇手段，意圖影響投標結果，甚至構成圍標行為。