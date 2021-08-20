海洋公園外判設施撲水　今展開投標資格預審　最快年底招標

因管理不善、負債纍纍，今年初獲政府再「泵水」約68億港元的海洋公園，終敲定救亡方案，擬將大部分設施外判予私人發展商。海洋公園今（20日）宣布，將邀請有意競投者以「建設、營運、轉移」(BOT)模式攜手發展，流程可分為兩個階段，其中已展開投標資格預審，競投者可在8周內回應和提出建議：招標程序則將於今年年底或明年年初進行。

公園指，新計劃為園內三個全新主題區提供合共佔地約37.6萬平方米的發展機遇。其中位於山下的全新零售/餐飲/消閒區，佔地約89,000平方米，將發展為多姿多采的低密度購物區，提供零售、餐飲及消閒體驗，日後將免費開放；而公園現有的保育及教育景點設施將可按次付費享用

至於山上園區的歷險主題區、健康主題區，分別佔地約125,000及約162,000 平方米。歷險主題區建於公園現有「急流天地」的所在位置，可提供驚險刺激的戶外玩樂設施和特色活動；至於健康主題區設於園內兩個地點，包括山上園區南端，目前設有機動遊戲，以及全新水上樂園的西面、公園毗鄰的未開發用地，將推廣不同的健康領域。

海洋公園表示，有意競投者可以提出對一個、兩個或全部三個主題區的興趣意向。至於歷險主題區及健康主題區，亦歡迎有意競投者提交對區內特定部分的發展及營運意向。

投標資格預審程序將審核有意競投者是否符合進入招標程序的相關資格，同時可把投標者數量維持在切實可行的範圍內，並確保他們在公園的未來發展和保育及教育方面擁有共同願景，亦具提交發展建議書的各項必備條件。有意競投者可於八個星期內回應和提出建議。