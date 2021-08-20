機管局要求所有特定群組員工打針　不准以定期檢測替代

香港機場管理局8月1日起已要求所有進入禁區的機場員工必須完成接種疫苗，或定期檢測，但由於近日出現一宗涉及國泰航空貴賓室員工的確診個案，機管局今日(20日)宣布，為特定群組機場員工包括航空公司職員將必須接種疫苗，不得以無染疫檢測結果證明取代，醫療豁免亦不獲接納。

按照新規定，特定群組包括處理高風險貨物、或無可避免地與抵港、轉機／過境旅客及機組人員有近距離接觸的員工，即在1.5米範圍內沒有隔板／屏障分隔兩者，例如航空公司及地勤代理員工、停機坪協調員、機艙航膳協調員、貨運裝卸員，以及機艙及洗手間清潔員等。機場營運商包括航空公司只能安排已接種疫苗的員工進行相關工作。

新規定將分兩個階段實施，於第一階段，自9月1日起，特定群組員工必須最少完成接種一劑疫苗。已接種一劑或已完成接種疫苗的員工須每7天進行檢測一次。於第二階段，自9 月30日起，所有特定群組員工必須完成接種兩劑疫苗，並須每7天進行檢測一次。這兩個階段均不接納醫療豁免。至今，逾80%特定群組員工已接種第一劑疫苗。