南亞惡煞持刀電槍闖油麻地賭檔刑毁　警拘8人涉刑毁傷人罪

南亞兵團作奸犯科，滯港、燒公帑及破壞本港治安，層出不窮，今日(20日)再添一例！警方於本月16日接報，有人涉嫌持刀、鐵通和電槍等武器闖入一間位於油麻地廟街的非法賭博場所，大肆破壞並持械向其負責人施襲。警方經深入調查後，以涉嫌「刑事毁壞」和「傷人」罪拘捕8名非華裔人士，年齡介乎21至31歲。

油尖警區反三合會行動組第三隊主管督察雷家雋指，有10多名非華裔男子於本周一闖入一個位於油麻地廟街的非法賭博場所，並大肆破壞場內設施，如釣魚機等。部分人手持武器，包括利刀以及鐵通，期間破壞者更向場所負責人揮刀和利用電槍施以襲擊，整個過程持續約5分鐘，其後逃離現場。

雷指，警方經過深入調查和情報分析，發現一個由尼泊爾裔男子組成的團夥之中的一名成員，曾與上述非法賭博場所結下仇怨，成為爆發是次襲擊事件的導火線。警方針對此團夥作搜捕行動，並於今日拘捕8名尼泊爾裔男子，其中7人正被扣留，而案件仍在調查中，不排除再有其他人士被拘捕。

雷續指，該非法賭博場所經營3至4個月時間，而被捕人士亦持有香港身份證，同時相信部分人有三合會的背景。

上周有人拍攝到事發片段，片段中有多名南亞漢衝入釣魚機賭檔，當中有人持利刀及鐵通，有人戴上飛虎隊頭套。群煞不停叫囂，期間有人將釣魚機掀翻，另有人用鐵櫈扑毀遊戲機屏幕，至少5部遊戲機損毀。相信為賭檔主持的尼泊爾漢，則面露驚慌瑟縮於一角，不敢作出任何反抗，任由群煞輪流上前毆打他，有人以硬物扑其頭部，有人則以雷射筆照射其眼睛，另有人以廣東話講粗口。