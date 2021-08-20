4個指明地方納強檢名單　曾到訪者須下周日前檢測

因應早前涉及L452R變異病毒株的輸入個案，政府今日(20日)引用《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》刊憲，要求於指定期間曾身處4個指明地方的人士需要再次進行病毒檢測。

4個指明地方包括2間店舖，其一為香港灣仔灣仔道146號地舖「八方雲集鍋貼水餃專門店」，任何人士(包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客)，在上周日(8日)下午5時至下午8時期間曾身處該店，須於下周日(22日)或之前接受檢測。

另一店舖為香港赤柱佳美道23號赤柱廣場2樓201至203號舖「3hreesixty」，任何人士(包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客)，在上周一(9日)正午12時至下午3時期間，或上周三(11日)正午12時至下午3時期間曾身處該店，同樣須於下周日或之前接受檢測。

其餘2個指明地方則為赤柱村往返銅鑼灣路線的40號專線小巴，任何人士(包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客)，若曾於上周日下午3時30分至下午5時期間，曾乘搭任何由赤柱村開出往銅鑼灣路線40號專線小巴，以及同日下午6時30分至下午8時期間，由銅鑼灣開出往赤柱村路線的40號專線小巴，均須於下周日或之前接受檢測。