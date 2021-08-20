林洋鋐收民陣資金參與義務律師團　或違反律師專業操守

香港律師會選舉在即，連日來遭官媒抨擊，港府更點名警告，律師會不要淪為「政治化團體」，否則港府將考慮終止與其專業關係。東網獲得涉及律師會理事林洋鋐的電郵及支薪支票副本，顯示林的公司曾收受民間人權陣線(民陣)資金參與義務律師團，法律人士指有關行為或涉嫌違反律師專業操守，並促請當局徹查民陣資金去向。東網記者曾致電林洋鋐律師行，惟未能聯絡上林。

林洋鋐在過去的反對修訂《逃犯條例》期間曾多次公開支持示威者，甚至組織「義務律師團隊」協助示威者逃避法律制裁。他過去接受訪問更承認開業8年來，從未試過如此困難，幸好612基金及時發出資助，捱過了一關。

有知情人士指，民陣巧立名目，運用可疑的途徑，通過林洋鋐律師行聘請員工充當民陣的義務律師團職員，再由612基金透過民陣所操控的某銀行戶口墊支律師薪金，每月根據律師行發出的支薪單據，再由民陣安排開立支票發薪。林的公司疑收受第三方的資金聘請律師行員工，任由職員偽冒成所謂的義務律師團義務員工。

根據東網獲得的兩封電郵的內容，亦顯示律師行相關員工薪金是由612基金撥款予民陣，薪金會由律師先墊支，民陣再開款給律師行。而其中一張支薪支票副本，顯示2019年9月林洋鋐公司曾支付14,733.33港元。另一張支薪支票則顯示2019年10月林洋鋐公司曾支付17,000港元。

本身是大律師的議員梁美芬認為若證實律師行與民陣有錢銀往來，即代表民陣是律師行客戶，而接受義務律師服務的示威者又是律師行客戶，但卻絲毫不知情，誤以為接受義務服務，或帶有欺騙成分，若經證實，有機會違反律師專業守則。她又指，民陣資金一直「唔清唔楚」，促請當局徹查交代，增加透明度。

香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈表示，首先必須證實民陣是否林洋鋐的當事人或顧客，其次涉及的錢銀問題是否違反律師指引，視乎證據及事實。若最終證實收受資金，或違反律師會專業守則，促涉事人向公眾解釋清楚，以釋除疑慮。