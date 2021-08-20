瑪麗醫院又甩轆　遺失腎臟組織樣本　病人要捱多針再活檢

瑪麗醫院做事甩轆有前科！繼去年11月遺失442名病人及家屬個人資料後，今日(20日)卻出現遺失病人組織樣本事件。事源1名女病人因腎臟出現腫塊，本周一(16日)於該院接受電腦斷層掃描檢查，並在超聲波引導下作穿刺活檢，以取出腎臟組織樣本進行病理化驗，惟相關組織樣本在翌日卻不翼而飛，醫院隨後安排病人下周內，進行另一次活檢化驗，將配合其他檢查以確認腎臟腫塊屬性。

醫院表示非常關注今次事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報，將調查遺失樣本的事發經過及根本原因，並提出改善建議。另外，院方分別於昨日(19日)及今日，向病人及其家屬解釋事件及致歉。醫護團隊會繼續密切跟進和監察病人情況，提供適切治療及所需協助。

根據醫療紀錄，放射科醫生本周一於穿刺活檢過程中成功取出樣本，醫護人員即場核對病人身份後，於樣本容器貼上病人資料以作識別，並將容器置於密封收集袋以安排送往病理化驗室化驗。

病理學部職員在翌日進行化驗時，卻發現樣本容器內並無組織樣本，隨即通知上司及相關部門，院方即時尋找有關樣本，惟未能尋獲。